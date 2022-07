Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Bezirk St. Pölten suchen wir ab sofort für Vollzeit, Teilzeit oder Geringfügig eine/n

Mitarbeiter für die Kanalreinigung und Entsorgung (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du unterstützt die Fahrer bei den Kanal- und Tankreinigungen.

Du hilfst beim Lösen von Verstopfungen.

Gemeinsam entsorgt ihr diverse Gefahrenstoffe.

Was du mitbringst:

Du bist handwerklich geschickt, arbeitest gewissenhaft und bist zu 100% zuverlässig.

Du bist belastbar und körperlich fit - egal ob stehende, sitzende oder hebende Tätigkeiten.

Lust auf Abwechslung und zeitliche Flexibilität (Vollzeit, Teilzeit oder Geringfügig)

Was du davon hast:

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Zusatzunfallversicherung: Einfach sicher mit dem Schutz einer Zusatzkollektiv-Unfallversicherung.

Wir feiern dich: Als wertvoller Teil des Maschinenring-Teams lassen wir dich hochleben.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal der Firma im Beschäftigerbetrieb. Für diese Position gilt ein Mindestlohn von € 1.862,10 brutto. Abhängig von Ausbildung, Qualifikation und Erfahrung ist eine Bereitschaft zur Überzahlung vorhanden.

Klingt reizvoll und wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich gleich unter der Jobnummer 12489 auf www.maschinenring-jobs.at oder bei der unten angeführten Kontaktadresse.

Maschinenring St. Pölten - Tullnerfeld

Melanie Özelt

Keltenstraße 11

3100 St. Pölten

059060/36231

melanie.oezelt@maschinenring.at