QUALITÄT IST ÄHRENSACHE!

WILLKOMMEN IN DER BACKWELT PILZ!

Wo das Gute zu Hause ist.

Einer der modernsten Bäckereibetriebe Österreichs liegt in der Waldviertler Gemeinde Schrems.

In der Backwelt Pilz bleibt man der Region treu und verwendet möglichst viele Zutaten für die köstlichen Backwaren von heimischen Landwirten und langjährigen Partnerbetrieben. Die Verarbeitung zu einer Vielfalt an Kleingebäck und Broten erfolgt mit modernsten Anlagen. Tiefgekühlt und vorgegart und/oder vorgebacken werden die hochwertigen Produkte schließlich nach ganz Österreich, nach Deutschland, Italien und sogar Amerika geliefert. Die Backwelt Pilz schafft damit erstklassige regionale Arbeitsplätze für die Berufsgruppen der Bäcker und Verpacker, im Versand und Warenlager, als Techniker sowie in der Reinigung und Administration. In jedem dieser Bereiche gilt das Motto des Familienunternehmens: „QUALITÄT IST ÄHRENSACHE!“

Sie suchen einen sicheren und gut bezahlten Arbeitsplatz, für den Sie nicht in die Ballungsräume pendeln müssen?

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung in unserem Familienunternehmen!

Backwelt PILZ GmbH

A-3943 Schrems, Industriestraße 6

Tel.: +43 2853/61088-0, Fax: +43 2853/61088-30

E-Mail: office@backwelt-pilz.com

www.backwelt-pilz.com