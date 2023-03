Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

Für unseren Kunden, ein weltweit tätiges Unternehmen in der Elektronik-Industrie, mit Sitz in Gars am Kamp suchen wir:

Mitarbeiter in der Betriebstechnik (m/w/d)

Was du tun wirst:

Selbständige Wartungsarbeiten an unseren Produktionsanlagen

Störungsbehebung - Abwicklung von Störungsmeldungen

Inbetriebnahme, Montage/Demontage und Optimierung von Produktionsanlagen

Ersatzteilverwaltung

Einbringen von Vorschlägen zur kontinuierlichen Anlagenverbesserung

Unterstützung bei der Erstellung von Wartungsplänen und technischen Dokumentationen

Was du mitbringst:

Abgeschlossene technische Ausbildung als Elektriker, Steuer- und Regeltechniker oder Mechatroniker

Erfahrung im Bereich Betriebstechnik von Vorteil

Flexibilität und technisches Interesse

Bereitschaft zur Schichtarbeit (3-Schicht)

SPS-Kenntnisse von Vorteil

Staplerschein von Vorteil

Was du davon hast:

Offenes Arbeitsklima in einem jungen, dynamischen Team

Abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit Einsätzen im Produktionswerk

Attraktive Sozialleistungen (Betriebsausflüge, Ausflüge, Sport, betriebliche Gesundheitsförderung, etc.)

Fixe Übernahme und langfristige Anstellung angestrebt

Wir bieten Ihnen als Einstiegsbruttogehalt monatlich € 2.320 auf Vollzeitbasis. Zulagen kommen noch dazu. Wir legen Ihr tatsächliches Gehalt jedoch gemeinsam fest. Abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung sind wir ausdrücklich zur Überzahlung bereit.

Klingt spannend? Dann bewirb dich gleich jetzt unter der Job Nr. 14553 auf www.maschinenring-jobs.at oder sende uns eine E-Mail.

Bitte schick uns zumindest einen Lebenslauf mit Foto. Wir freuen uns auf dich.

Dein Kontakt

Maschinenring Hollabrunn-Horn

Roman Nigischer

Büro Horn: Mold 72, 3580 Horn

Büro Hollabrunn: Wienerstraße 132, 2020 Hollabrunn

T: 059060 380 33

roman.nigischer@maschinenring.at