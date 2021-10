Mitarbeiter/in Facility Management & Haustechnik (m/w/d)

Die Kunstmeile Krems Betriebs GmbH., Teil der NÖKU-Gruppe, betreibt mehrere wichtige Institutionen im Bereich bildender Kunst: die Kunsthalle Krems, das Karikaturmuseum Krems, die Landesgalerie Niederösterreich, das Forum Frohner, die Artothek Niederösterreich und AIR—ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich.



Die Kunstmeile Krems Betriebs GmbH sucht zum ehest möglichen Eintritt mit Dienstort in Krems an der Donau (40 Wochenstunden) eine/n Mitarbeiter/in Facility Management & Haustechnik (m/w/d).

Ihr Aufgabengebiet

Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen

Alarm- und Störungsmanagement

Qualitätssicherung, Mängelmanagement und Gewährleistungsverfolgung

Sie arbeiten dabei eingebunden in einem Technik-Team eng mit der Abteilungsleitung zusammen.

Ihr Profil

eine abgeschlossene technische Ausbildung und Erfahrung im Bereich Elektrotechnik, Instandhaltung, Haus- und Gebäudetechnik (insbesondere MSR, BMA, EMA)

Sie haben bereits erste Berufserfahrung als Elektrotechniker/in bzw. Haustechniker/in und in Ihrer bisherigen Tätigkeit Projekte selbständig betreut. Zusätzliche Grundkenntnisse im Bereich Veranstaltungs-/Eventtechnik (Bühne, Ton, Licht, Video) sind von Vorteil

Sie sind teamorientiert, genau, eigenständig, gut organisiert, in Stresssituationen belastbar, sozial kompetent und flexibel in Bezug auf Ihre Arbeitszeiten.

EDV-Kenntnisse (insbesondere MS-Office)

Führerschein B

Ausbildung zum/r Brandschutz-/Abfallbeauftragten von Vorteil

Wir bieten Ihnen

eine interessante und langfristige Position im Kunst- und Kulturbereich in einem ambitionierten Team sowie eine herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgabe

individuelle und bedarfsorientierte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

flexible Arbeitszeiten im Rahmen einer Gleitzeitvereinbarung

Fahrtkostenzuschuss für die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Ihrem Dienstort nach Krems von einem Wohnort außerhalb von Krems

freie bzw. vergünstigte Tickets für die Veranstaltungen und Ausstellungen der Betriebe unserer Unternehmensgruppe mit der „NÖKU-Card“

Gehalt, Richtwert: EUR 2.200 brutto (14 Monatsgehälter) mit Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und Arbeitserfahrung.

Ihre Bewerbung

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter karriere.noeku.at. Bitte richten Sie diese bis 3. November zH Herrn Markus Lehmerhofer, Leitung Facility Management, der Ihnen für Rückfragen telefonisch unter +43 664 60499 167 zur Verfügung steht.