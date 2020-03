Die Hasenöhrl GmbH ist ein Familienbetrieb an der Grenze zwischen Oberösterreich und Niederösterreich, welcher seit 1960 unter anderem mehrere Kies- und Betonwerke betreibt. Zur Unterstützung unseres Teams in der Zentrale in St. Pantaleon-Erla suchen wir ab sofort ein/e

Mitarbeiter/in Fakturierung

Teilzeit (20 Std./Woche)

Aufgaben

• Kontrolle und Erfassung der Lieferscheine

• Durchführung der laufenden Fakturierung

• Unterstützung der Verkaufsleitung

• Erarbeiten von diversen Aufstellungen und Auswertungen

Sie bringen mit

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Lehre, HASCH, HAK)

• Idealerweise erste Berufserfahrung im Bereich Fakturierung/Rechnungskontrolle

• Sehr gutes kaufmännisches Verständnis und Freude am Umgang mit Zahlen

• Gute EDV Kenntnisse

• Teamgeist, selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise

Wir bieten

• Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben in einem angenehmen Arbeitsumfeld

• Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung

Informationen zu Bewerbung und Gehalt

Wir bieten ein Bruttomonatsgehalt lt. KV für Ang. im Handwerk und Gewerbe in Höhe von mindestens € 1.525,28 auf Vollzeitbasis - Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung

Wir freuen uns über Ihre Zuschrift an bewerbung@hasenoehrl.at