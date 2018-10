Wir sind eine genossenschaftliche Regionalbank und beschäftigen 50 MitarbeiterInnen. Dabei stehen die Wünsche unserer KundInnen stets im Mittelpunkt unseres Handelns. Der Erfolg unserer Bank beruht auf individueller Beratung, Flexibilität und Schnelligkeit. Um unser Team zu verstärken suchen wir zum baldigen Eintritt eine/n engagierte/n

Mitarbeiter/in im Bereich Marktservice

Ihre Aufgaben:

Datenqualitätsmanagement, Konto- und Kundendaten

Erstellung von Berichten und Statistiken

Mahn- und Kontrolltätigkeiten

Informationsaufbereitung

Ihr Profil:

Mehrjährige Bankerfahrung

Genauigkeit, Zuverlässigkeit, vernetztes Denken

Hohes Maß an Selbstständigkeit und Leistungsbereitschaft

Teamgeist und Flexibilität

IT-Affinität

Bereitschaft zur laufenden Weiterbildung

Ihre Chance:

Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Entlohnung in einem Wachstumsmarkt mit motivierendem Arbeitsumfeld, ständige Weiterbildung und einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz. Wenn Sie an der Mitarbeit in einer erfolgreichen Regionalbank interessiert sind und die oben angeführten Anforderungen erfüllen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Mail.

Wir bieten ein Jahresbruttogehalt ab EUR 26.000 abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung. Eine Bereitschaft zur Überbezahlung ist gegeben. Umfassende Sozialleistungen werden ebenfalls geboten.

Unsere Adresse:

Raiffeisenbank Stockerau eGen

z.H. Geschäftsleitung

Rathausplatz 2, 2000 Stockerau

E-Mail an: info.32842@rbst.at