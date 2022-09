Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Wir suchen für die Region Pöggstall und Ottenschlag

Mitarbeiter/in im Winterdienst in der Region Ottenschlag/ Grünraumpfleger/in

Was du tun wirst: Dein Team bestmöglich unterstützen

Winter: Du sicherst die Mobilität, indem du Straßen und Wege von Schnee und Eis freihältst, hinterm Steuer eines Räumfahrzeuges oder händisch.

Frühjahr bis Herbst: Du arbeitest im Team und unterstützt deine Kollegen bei diversen Hilfstätigkeiten. Du bist im Bereich der Grünraumpflege tätig. Hauptsächlich Rasenpflege oder Hecken- / Strauchschnitt. Je nachdem, wo wir dich brauchen.

Was du mitbringst: Liebe zur Natur, Geschick, Hausverstand und Ausdauer

Wohl das Wichtigste: Du arbeitest gerne im Freien.

Du bist geschickt und kommst mit neuen Geräten und Aufgaben rasch zurecht. Du packst an und erledigst deine Arbeiten mit Hausverstand.

Du besitzt den Führerschein B und ein eigenes Auto. Im besten Fall hast noch einen E zu B oder F Schein, dass ist aber nicht zwingend notwendig.



Was du davon hast: Arbeiten in einem familiären Team in ganzjähriger Anstellung

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Wir feiern dich: Als wertvoller Teil des Maschinenring-Teams lassen wir dich hochleben.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Dein Monatsgehalt beträgt mindestens 1.918€ brutto bei Vollzeit. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von der Qualifikation und Erfahrung ab. Für den Bereich Winterdienst gibt es Sondervereinbarungen (Bereitschaft, Nachtzulage, etc.)

Klingt reizvoll?

Dann bewirb dich jetzt unter www.maschinenring-jobs.at. mit der Jobnummer 13138.

Wir freuen uns auf DICH!

Maschinenring Melk-Pöggstall

Anja Stadler

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

anja.stadler@maschinenring.at