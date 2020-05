Pro Pet Austria ist ein privat geführtes Unternehmen der Heimtierbranche und produziert hochwertige Fleischsnacks für Hunde und Katzen. Aktuell werden am Standort in Gastern bereits über 200 Mitarbeiter/innen in den verschiedensten Bereichen beschäftigt und es bieten sich hier noch viele spannende Chancen für alle, am Wachstum eines erfolgreichen Unternehmens mitwirken möchten.

Zur Erweiterung unseres QM-Teams suchen wir:

Mitarbeiter/in Qualitätssicherung

In dieser Funktion sind Sie für die Durchführung der Qualitätskontrollen in der Produktion (Produktverpackung) verantwortlich.

Unsere Aufgabenstellung:

Durchführung diverser Kontrollen von Fertigpackungen:

- Dichtheitsprüfung

- Ermittlung des Restsauerstoffgehalts

- Optische Kontrollen relevanter Packungsmerkmale

- MHD-/Chargencodierung

- Nettogewichtkontrolle sowie stichprobenartige Mengenkontrollen

Lagerzubuchungen der fertigen Paletten vornehmen

Kontrolle der Metalldetektoren, Röntgengeräte und Waagen durchführen

Kundenspezifische Labormuster sammeln und für den Versand vorbereiten

Durchführung von Oberflächen-Beprobungen zur mikrobiologischen Untersuchung

Entnahme von Rückstellmustern

Wir erwarten:

Bereitschaft zum 3-Schichtbetrieb

Deutsch in Wort und Schrift

PC sowie MS Office Grundkenntnisse

Eigenständige, zuverlässige sowie genaue Arbeitsweise

Ausgeprägtes Qualitäts- und Hygienebewusstsein

Ihre Chance:

Sie übernehmen ein selbstständiges Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung in einer spannenden Zukunftsbranche. Sie haben die Chance, aktiv am Wachstum unseres erfolgreichen Unternehmens mitzuwirken. Dafür bieten wir Ihnen eine leistungsgerechte Entlohnung, vielseitige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Sozialleistungen eines modernen Unternehmens.

Wir arbeiten nach den Hygienevorschriften eines Lebensmittelbetriebes.

Das Mindestentgelt für diese Lohnkategorie lt. Kollektiv des Mühlen- und Mischfuttergewerbes beträgt Euro 1.756,50 brutto pro Monat, hinzu kommen Zulagen (Nachtzulagen, etc.) in der tatsächlich geleisteten Höhe.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und Ihren Lebenslauf:

PRO PET AUSTRIA Heimtiernahrung GmbH

Frau Mag. Sarah Koller

Waidhofner Straße 1, 3852 Gastern

Tel: +43 2864 2545 36

E-Mail: bewerbung.propet@propartner.at

www.propet-austria.com