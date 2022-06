Die ORTNER GmbH wurde 1983 gegründet und beschäftigt rund 50 Mitarbeiter. Seit 2008 ist sie im Besitz der Schmid Industrie Holding (SIH). Das traditionsreiche Unternehmen steht seit seiner Gründung für die Produktion und technologische Weiterentwicklung von Speicheröfen und weitere Materialien für den handwerklichen Ofenbau.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine(n) engagierte(n)

Mitarbeiter/in in der Speicherofen-Montage

Vollzeitbasis

Ihre Aufgaben

Manuelle Endfertigung von metallischen Grundgestellen

Eingangskontrolle von Komponenten

Qualitätssicherung

Lagerführung und Inventur

Ihre Qualifkationen

Handwerkliche Grundkenntnisse

Gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten

Verantwortungsvolle, selbstständige, fexible und lösungsorientierte Arbeitsweise

Wir bieten

Eine langfristige Tätigkeit in einem zukunftsorientierten Unternehmen

Umfangreiche Einschulung

Eine Vollzeitbeschäftigung im Ausmaß von 39 Wochenstunden

Entlohnung im Rahmen des gültigen Kollektivvertrags für das Hafner-, Platten- und Fliesenlegergewerbe. Einstufung je nach Qualifkation.

Wenn Sie an einer vielseitigen und teamorientierten Aufgabe interessiert sind, dann bewerben Sich sich bitte unter:

ORTNER GmbH

zH Hermann Seiberl Hürmer Straße 36 A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 / 2707-18

www.ortner-cc.at oder per Mail an: seiberl@ortner-cc.at