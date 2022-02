SYNTHOMER AUSTRIA GMBH Standort Pischelsdorf sucht zum ehestmöglichen Eintritt

Mitarbeiter/in Produktion (m/w/d), Vollzeit

Synthomer ist ein führender Hersteller von Emulsionen und Spezial-Polymeren. Unsere Produkte finden ihre Anwendung in zahlreichen Industrien, beispielsweise in der Papierindustrie, der Bauchemie und Farbenindustrie oder sind wesentlicher Rohstoff bei der Herstellung von Schutzhandschuhen und medizinischen Geräten. Unseren Mitarbeitern/innen bieten wir eine breite Palette von Vorteilen, basierend auf einem attraktiven Gehalt, das sich an Kompetenz und Erfahrung ausrichtet sowie ein ergebnisabhängiges Bonussystem.

TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG:

Entladung der Rohstoffe (flüssige und feste Rohstoffe)

Verladung von Fertigprodukten

Vorbereitung von Mustern für die Qualitätssicherung

Führen von Aufzeichnungen über Produktionsabläufe

Unterstützung bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten

Selbständige Dateneingabe und Prozessüberwachung am und im Prozessleitsystem

Teilnahme am Schichtbetrieb

Bei Bedarf Unterstützung anderer Abteilungen im Werk (Instandhaltung, SHE)

Einhaltung der gesetzlichen und internen Vorschriften bezüglich Sicherheit, Qualität, Produkt, Arbeitnehmerschutz und Umwelt

ANFORDERUNGEN:

Abgeschlossene Berufsausbildung in einem elektrischen, mechanischen oder anderen handwerklichen Beruf

Idealerweise aktives Mitglied in einer Freiwilligen Feuerwehr

Technisches Verständnis

Bereitschaft zu Schichtarbeit im 3-Schichtsystem

Bereitschaft zur Mitgliedschaft bei der Betriebsfeuerwehr (BTF) des Standortes

Grundlegende Computerkenntnisse

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Genauigkeit und Teamfähigkeit

Das Mindestentgelt im Kollektivvertrag chemische Industrie ist € 2.130,40 (Vollzeit).

Ihre Bewerbung mit vollständigem Lebenslauf senden Sie bitte vorzugsweise per E-Mail an: theresa.sanda@synthomer.com