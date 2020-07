Esterhazy agiert als einer der wichtigen Impulsgeber im Burgenland und in der pannonischen Region. Die Unternehmensgruppe steht heute für moderne Forst- und Landwirtschaft sowie für breite Naturschutzaufgaben.

Immobilienverwaltung und -entwicklung im ländlichen Raum sind ein wichtiger Geschäftsbereich, der auch die Pflege und Aufwertung der bedeutenden historischen Denkmäler wie das Schloss Esterházy in Eisenstadt, die Burg Forchtenstein oder den Steinbruch St. Margarethen umfasst. Auch im Hospitalitybereich zeigt Esterhazy mit eigenen Gastro- und Hotelprojekten ein großes Engagement. Die zahlreichen Veranstaltungen sowie touristische und kulturelle Anlässe sind wichtige Triebfedern für die Entwicklung der Region.

Zur Verstärkung unseres Teams besetzen wir am zentralen Firmenstandort in Eisenstadt die Funktion

Mitarbeiter/in Public Relations

Das erwartet Sie

• Unterstützung bei der Koordination und Abwicklung sämtlicher PR-Aktivitäten für alle Unternehmensbereiche mit Fokus auf Kultur-Tourismus und Wirtschaftsbetriebe

• Textierung von Presseaussendungen sowie diverser Texte

• Mitarbeit bei der Abwicklung von Druckwerken und Kommunikationsmaterial

• Netzwerk- und Kontaktpflege zu lokaler, nationaler & internationaler Presse

• Organisation von Pressekonferenzen und Pressegesprächen

• Durchsicht und Kontrolle von Clippings

• Web/Social-Media Contentpflege

Das bringen Sie mit

• Abgeschlossenes Hochschulstudium und erste einschlägige Berufserfahrung in der operativen PR-Arbeit idealerweise im kulturellen Umfeld

• Sehr gute sprachliche Fähigkeiten, Erfahrung in der Textierung und Textgestaltung

• Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung von Veranstaltungen

• Kontaktfreudig, personenorientiert und kulturaffin

• Professionelles und sicheres Auftreten

• Rhetorisch und in der Textierung auf hohem Niveau

• Ausgeprägte soziale Kompetenz im Umgang mit unterschiedlichsten Bereichen und Ansprechpartnern

Möchten Sie in einem attraktiven Arbeitsumfeld tätig sein und Ihr Talent einbringen? Dann bieten wir für diese interessante Tätigkeit in einem vielseitigen Unternehmen ein monatliches Bruttogehalt (Vollzeit) ab mindestens € 2.000,00 abhängig von Ihrer beruflichen Qualifikation und Berufserfahrung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Frau Mag. Monika Neeb unter esterhazy.at/job304414.

Tel.: + 43 2682 63004 - 132