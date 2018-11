Wir sind ein Unternehmen der dalli-group, ein Produktionsbetrieb für Waschpulver im südlichen Niederösterreich. Die dalli-group hat sich europaweit als einer der führenden Konsumgüterhersteller im Bereich Schönheits- und Haushaltspflegeartikel etabliert und fertigt an insgesamt sieben Standorten mit 1.750 Mitarbeitern Handelswaren für die führenden Discounter, Drogeriemärkte und Supermärkte. Für unseren Standort in Warth suchen wir ab sofort folgende Mitarbeiter:

Betriebselektriker (m/w/d)

Instandhaltung, Reparatur, Wartung von Produktionsanlagen und Gebäuden

Chemieverfahrenstechniker (m/w/d)

Produktionsmitarbeiter Anwender chemischer Verfahrenstechniken im industriellen Maßstab

Chemiehilfskraft (m/w/d)

Produktionsmitarbeiter

KV der Chemischen Industrie - Überzahlung nach Qualifikation möglich.

Betriebselektriker: Arbeiter; Kat. 5; 2.220,62 € brutto/m

Verfahrenstechniker: Arbeiter; Kat. 4; 2.056 € brutto/m

Produktionsmitarbeiter: Arbeiter; Kat. 2; 1.988,14 € brutto/m

Erleben Sie Eigenverantwortung vom ersten Tag an und einen Arbeitgeber, der Ihre Fähigkeiten schätzt, fördert und entsprechend honoriert. Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an roswitha.sallmutter@dalligroup.com oder an WIN-Warth GmbH, Marktstr. 25, 2831 Warth