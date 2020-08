Mitarbeiter (m/w/d)

im Bereich Qualitätslabor / Vollzeit

Ihre Aufgaben:

Testung und Auswertung von Proben zur Qualitätskontrolle

Kontrolle von Halbfertig- und Fertigprodukten mittels mikrobiologischer Analysen und chemischen Verfahren

Sicherstellung und Kontrolle der Kalibrierung, Wartung und Reinigung von Prüf- / Messmitteln

Verwaltung und Überprüfung der Rückstellmuster

Vorbereitung/Teilnahme an Zertifizierungs-Audits und Behördeninspektionen

Anforderungsprofil:

Abgeschlossene labortechnische Ausbildung (HTL, Lehre)

Berufserfahrung von Vorteil

Gute MS-Office-Kenntnisse (Word, Excel)

Selbstständiges und genaues Arbeiten

Organisationsstärke, Lösungsorientierung

Kommunikations- und Teamfähigkeit

Motivierte und zuverlässige Arbeitsweise sowie hohes Verantwortungsbewusstsein

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten:

Interessante Herausforderung in einem international erfolgreichen Unternehmen

Mitarbeit in einem jungen dynamischen Team mit Weiterbildungsmöglichkeiten

Langfristige Anstellung

Entlohnung laut Kollektivvertrag. Überzahlung je nach Ausbildung, Qualifikation und Erfahrung ist selbstverständlich.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an folgende Email: bewerbung@nordex-kaeserei.at, z.H. Hrn. Rapolter.

Nordex Käserei GmbH, Badgasse 24, A-3650 Pöggstall. Tel. 02758/4055 www.nordexfood.dk

Die NORDEX FOOD Gruppe ist eine in Privatbesitz befindliche dänische Molkereigesellschaft, die sich auf die Herstellung von Weißkäse spezialisiert hat. Die NORDEX KÄSEREI im österreichischen Pöggstall, 120 km westlich von Wien, wurde 1999 gegründet und produziert jährlich ca. 5.000 t Weißkäse. Die Molkerei beschäftigt ca. 50 Mitarbeiter und stellt den Käse in traditionellen Produktionsverfahren her.