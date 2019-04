SIWACHT Bewachungsdienst sucht Mitarbeiter m/w für

Sicherheitsdienste

Raum Krems a. d. Donau/ St.Pölten

Vollzeit 40 – 48 Stunden/ Woche, Mo – So und Feiertage. Ihr künftiges Aufgabengebiet: Präsenz und Überwachung in und um Objekten (inkl. aller Zu- und Abgänge), Maßnahmeneinleitung beim Erkennen von sicherheitsrelevanten Vorfällen sowie Dokumentation. Was wir erwarten: Tadelloser Leumund, Grundkenntnisse in Englisch, technisches Grundverständnis und EDV - Kenntnisse, gepflegtes Erscheinungsbild und sehr gute Umgangsformen, Flexibilität, Stressresistenz, Vorkenntnisse im Sicherheitsdienst von Vorteil. Was wir bieten: Eine zertifizierte Grundausbildung, Weiterbildungsmöglichkeiten, eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit, Entlohnung ab € 9,19 brutto/ Stunde. Bitte bewerben Sie sich noch heute mit Ihrem aussagekräftigen Lebenslauf und Foto per Mail bei Herrn Peter Kocar: kocar@ckv-gruppe.at