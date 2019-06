WIR

Unser Unternehmen besteht aus 7 AV Betrieben (Kurzform für Automobilvertrieb) in Wien, Niederösterreich und Burgenland, seit 01.05.2018 und ist Teil der AVAG Holding SE, einem Familienunternehmen mit Hauptfirmensitz in Augsburg und mehr als 180 Standorten in ganz Europa. Wir sind der Partner für die Marken Mercedes Benz, Smart und Citroën. Verkauf und Service für PKW, Van und Transporter sind unser Spezialgebiet. Außerdem sind wir Mercedes Benz LKW Servicespezialist. Bei uns genießen unsere Kunden die Vorzüge eines Familienbetriebes, in Kombination mit den Vorteilen einer starken Gruppe. Ein unschlagbares Leistungspaket!

MITARBEITER (M/W) AUS DEN BEREICHEN MECHANIK, LACKIEREREI & KAROSSERIE

für die Marke MERCEDES-BENZ am Standort

3100 St. Pölten, Kremser Landstraße 86, ab sofort

SIE

verfügen über folgende Qualifikationen:

Abgeschlossene Ausbildung in den ausgeschriebenen Bereichen (Kfz-Mechaniker/Spengler/Lackierer)

Einschlägige Berufserfahrung in der Automobilbranche

Außergewöhnliche Kundenorientierung

Ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein

DAFÜR

bieten wir:

Einen festen Stand für die Zukunft, einen sicheren Arbeitsplatz, ein angenehmes Arbeitsklima und eine entsprechende Dotierung, Bereitschaft der Überzahlung abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung. Mindestmonatsgehalt gemäß §9 Abs2 GIBG/KV für 38,5 Std./Woche bei entsprechender Ausbildung brutto e 2.205,18.

RONALD.TRATBERGER@AV-NOE.AT

