Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Das Team des Maschinenring Region Weinviertel in 2130 Mistelbach freut sich auf Verstärkung.

Mitarbeiter Objektbetreuung (w/m/d)

Was du tun wirst:

Nach einer Einschulung wartest du unsere Heizwerk-Kesselanlagen und bist für die Behebung von Störungen zuständig.

Du sorgst in den von dir betreuten Objekten, wie z.B. Wohnhausanlagen, für Sauberkeit.

Gemeinsam mit deinem Kollegen bist du für die Instandhaltung verschiedener Parkplätze und Einkaufszentren in der Region verantwortlich.

Dein Arbeitstag beginnt täglich direkt bei unserem Standort im Wirtschaftspark. Für das Erreichen der Objekte wird ein Firmen-PKW zur Verfügung gestellt.

Was du mitbringst:

Führerschein B und eigenes KFZ sind erforderlich zum Erreichen der einzelnen Objekte.

Für dich ist es selbstverständlich, dass du gründlich arbeitest und alles gewissenhaft sauber hältst.

Du kannst dich auf Deutsch gut verständigen und verstehst schriftliche Arbeitsanweisungen.

Auch Quereinsteiger/in sind gerne Willkommen.

Was du davon hast:

Regionaler Arbeitsplatz: Du arbeitest regional rund um unseren Standort.

Perspektive. Wir bieten einen eigenverantwortlichen Aufgabenbereich in einem krisensicheren Unternehmen.

Mehr lernen. Weiterbildungen oder Kurse, wir investieren gerne in deine Qualifikation.

Faire Entlohnung. Für diese Position gilt ein Bruttomindestmonatslohn von EUR 2.080,00 auf Vollzeitbasis zuzüglich Diäten. Ob und wieviel es für dich mehr sein kann hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Haben wir dein Interesse? Dann bewirb dich jetzt gleich online unter Job Nr. 15128 auf www. maschinenring-jobs.at Wir freuen uns auf dich!

Dein Kontakt

Maschinenring Region Weinviertel

Frau Karin Fritsch

Wirtschaftspark 15

2130 Mistelbach

T.: 059 060/350-33

personal.regionweinviertel@maschinenring.at