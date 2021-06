Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten.

Zur Verstärkung unseres Reinigungs-Teams an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) suchen wir folgende Position ab September:

Mitarbeiter Reinigung (m/w/d)

20-30 Wochenstunden

Ihre Aufgaben:

Laufende Reinigungsarbeiten im Bürogebäude inkl. Sanitäranlagen und Küche

Reinigung von Glas- und Fensterflächen

Einhaltung des Reinigungsplans und Anwendung chemieloser Reinigungssysteme

Grünraumpflege und fachgerechte Abfallentsorgung

Unterstützung bei der Pflege unserer Elektro-Firmenautos

Kleinere Besorgungsfahrten

Urlaubs- und Krankenstandsvertretung im Bereich Reinigung

Ihr Profil:

Erfahrung im Reinigungsbereich von Bürogebäuden

Gute Deutschkenntnisse

Gute Umgangsformen

Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Eigeninitiative und selbstständige Arbeitsweise

Was wir bieten:

langfristige Anstellung

verantwortungsvolle Tätigkeit

partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre mit kurzen Kommunikationswegen

zahleiche Mitarbeiter*innen-Benefits

Wir wenden uns ausdrücklich auch an Personen mit Beeinträchtigung.

Das Mindestentgelt für diese Position beträgt EUR 2.000,- brutto pro Monat bei einer Vollzeitanstellung. In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung bieten wir eine marktkonforme Überzahlung.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail an:

bewerbung@wksimonsfeld.at

Windkraft Simonsfeld AG

Energiewende Platz 1

2115 Ernstbrunn

www.wksimonsfeld.at