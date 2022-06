Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir in Österreich sind, so familiär sind unsere Teams vor Ort. Der Maschinenring Hollabrunn-Horn sucht Vollzeit Verstärkung am Standort 2020 Hollabrunn.

Mitarbeiter Vertriebsinnendienst (m/w/d)

Vollzeit; Dienstort: 2020 Hollabrunn

Dein Job: Vertriebsleute und Disposition unterstützen, Aufträge sorgfältig organisieren und verwalten

Via Telefon oder Email kommunizierst du jeden Tag mit zahlreichen Kunden, das können Anfragen, Beratungen oder auch Reklamationen sein. Dabei offen und freundlich auf Menschen zuzugehen liegt dir.

Du koordinierst die verschiedenen Aufträge und arbeitest eng mit der Disposition in den Bereichen Winterdienst, Grünraumpflege, Baumpflege und Reinigung zusammen.

Du schreibst Angebote und dokumentierst alles Wesentliche gut nachvollziehbar in unseren Systemen. Damit legst du die Basis, dass alle Beteiligten ordentlich arbeiten können.

In Zusammenarbeit mit unserem Disponenten verwaltest du die Dienstnehmer/innen-Akten: holst Unterschriften auf Unterweisungen sowie Zeitprotokolle ein, speist diese in unser System ein; erstellst Stundenlisten der Dienstnehmer/innen und vieles mehr.

Mit unseren Kunden hast du telefonisch Kontakt, so vereinbarst du Termine und besprichst organisatorische Belange.

Du betreust die Mitarbeiter/innen im Alltag, bestellst das notwendige Material und organisierst Gerätschaften.

Was du mitbringst: Entscheidungsfreude, Organisationstalent, und Selbständigkeit

Deine kaufmännische Ausbildung ist uns wichtig; am wichtigsten ist uns, was du kannst. In MS-Office-Programmen wie Excel bist du topfit. Vieles läuft bei uns darüber, ob das Verwalten von Winterdienst-Objektlisten oder Dienstnehmerlisten sind.

Du arbeitest sehr sorgfältig und eigenständig. Deine Arbeit hat großen Einfluss auf die Qualität unserer Dienstleistungen und die Zufriedenheit unserer Kunden.

Lernen liegt dir. Damit du unsere Kunden über die vielfältigen Dienstleistungen wirklich gut beraten kannst, brauchst du einiges an Detailwissen: vom Heckenschneiden bis zum Angebote kalkulieren.

Du kannst gut mit Menschen, egal ob Hilfs oder Führungskraft.

Was du davon hast: Viel Eigenständigkeit und Flexibilität in einem Job mit Sinn

Du arbeitest in einem sehr kollegialen Team, gut vernetzt in der Region. Dein Job ermöglicht dir gute Vereinbarung von Berufs- und Privatleben.

Ob kurzfristiger Urlaub oder flexible Arbeitszeiten, ob Fortbildung oder anderes: In unserem Team finden wir im Gespräch für fast jedes Anliegen eine Lösung.

Individuelle Unterstützung für alle, die sich weiterbilden wollen. Bei uns bleibst du fachlich fit und entwickelst dich weiter.

Dein Monatsgehalt beträgt mindestens € 2.000 brutto bei Vollzeit. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich gleich online unter Job Nr. 12223 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Maschinenring-Service NÖ-Wien eGen

z.Hd. Frau Julia Aschauer MA

Mold 72, 3580 Horn

Tel.: +43 59060 30057

jobs.noe@maschinenring.at

www.maschinenring-jobs.at