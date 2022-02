Wir sind ein international tätiges Unternehmen mit weltweit über 140 Niederlassungen und 2000 Mitarbeitern. In Österreich sind wir seit fast 40 Jahren in der Projekt Logistik, der Organisation von Heavy Lift - Transporten sowie klassischen Speditionstätigkeiten im Bereich Luft- und Seefracht, LKW-Ladungsverkehr, Lager und Zollabwicklung, erfolgreich tätig.



Für unseren Standort am Flughafen Wien-Schwechat und Gallbrunn suchen wir zur Verstärkung !

Mitarbeiter*in in der Luftfrachtabteilung und Mitarbeiter*in in der Projektabteilung

Wir bieten Ihnen

einen sicheren und modern ausgestatteten Arbeitsplatz

ausgezeichnetes Betriebsklima in einem erfolgreichen Team

eine leistungsorientierte Entlohnung

abwechslungsreiches, eigenverantwortliches Arbeiten

interessante Aus- und Weiterbildung

Sie bringen mit …

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Teamgeist und Einsatzwillen

genaue und strukturierte Arbeitsweise

gute organisatorische Fähigkeiten

kaufmännisches Verständnis und Interesse

EDV-Kenntnisse in MS Office

gute Englisch-Kenntnisse

Berufserfahrung in der Spedition im See- bzw. Luftfrachtbereich wäre von Vorteil.

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Foto senden Sie bitte unter Referenz Job-2022 per Email anoffice@fracht-austria.com

Dem Gesetz entsprechend geben wir bekannt, dass hier der KV der Angestellten in der Spedition (BG A ES I) ab € 1.868,10 monatlich (Vollzeit) zur Anwendung kommt. Davon unabhängig ist das Gehalt nach Qualifikation verhandelbar und eine attraktive Überzahlung möglich.