Bei der Marktgemeinde Gresten wird die Stelle eines (einer)

Mitarbeiters/ Mitarbeiterin für den Außendienst ausgeschrieben.

Wir suchen eine/n Mitarbeiter/in für den örtlichen Bauhof, Beschäftigungsausmaß 40 Wochenstunden/Vollzeit. Die Entlohnung erfolgt auf Basis der Bestimmungen des NÖ Gemeinde- Vertragsbedienstetengesetzes 1976, Einstufung je nach Qualifitkation und ev. anrechenbaren Vordienstzeiten.

Anstellung frühestmöglich ab: 1. Quartal 2022

AUFGABEN:

Technik:

technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude sowie der Infrastruktur (Sauna, Kulturschmiede, Freibad, Kläranlage, Licht- u. Tontechnik, Heizungs- u. Lüftungswartung)

Bau:

Einfache Handwerkerleistungen an gemeindeeigenen Gebäuden

Bauaufsicht bei gemeindeeigenen Projekten

Bauhof/ Au6endienst:

Arbeiten in der Wasser- u. Abwasserbeseitigungsanlage

Winterdienst

Grünanlagenpflege

Allgemeine Tätigkeiten im Außendienst

VORAUSSETZUNGEN:

Österr. Staatsbürgerschaft oder Staatsbürger/in eines Mitgliedsstaates der EU

Bei männlichen Bewerbern: abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst

Unbescholtenheit (Strafregisterbescheinigung, nicht älter als 3 Monate)

ANFORDERUNGEN:

Abgeschlossene Schul- bzw. Berufsausbildung (Lehre in einem handwerklichenltechnischen Beruf verbunden mit einigen Jahren Berufspraxis)

Führerschein B obligat, Klasse Cl von Vorteil

Eigenständiges, verantwortungsbewusstes Arbeiten, technisches Verständnis, zeitliche Flexibilität, Zuverlässigkeit, freundliches und serviceorientiertes Auftreten

Kommunikations- und Teamfähigkeit, Lem- und Leistungsbereitschaft

Körperliche Eignung und Belastbarkeit

Bereitschaft zur Leistung von Überstunden und Mehrdienstleistungen

Beilagen zur Bewerbung:

Lebenslauf

Geburtsurkunde

Prüfungszeugnisse/ Qualifitkationsnachweise

Nachweis der österreichischen Staatsbürgerschaft oder der Staatsangehörigkeit zur EU

Wenn Sie interessiert sind, in einer modernen, bürgerorientierten Organisation mitzuarbeiten, den Umgang mit der Bevölkerung schätzen und am Gemeindegeschehen in unserer Gemeinde mitwirken möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Schicken Sie bitte die Bewerbung samt den entsprechenden Unterlagen und Nachweisen ehest möglich zu Handen Herrn Amtsleiter Gruber an das Gemeindeamt der Marktgemeinde Gresten, Badgasse 1, 3264 Gresten.

Für die Marktgemeinde Gresten

Der Biirgermeister

Harald Gnadenberger, MSc