Wir suchen:

Muttersprachliche Mitarbeiter*in

für das EU-Projekt Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics (17,25 Wochenstunden an 4-5 Wochentagen)

Die Abteilung Kindergärten im Amt der NÖ Landesregierung ist Projektträger des grenzüberschreitenden EU-Projekts Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics*. Wir suchen eine/n Muttersprachliche/n Mitarbeiter/in für die Umsetzung der tschechischen Sprachvermittlung in Kindergärten in den Bezirken Horn/Hollabrunn. Die Anstellung erfolgt über unsere Partnerorganisation MAG Menschen und Arbeit GmbH.

Die tschechische Sprachvermittlung in den Kindergärten erfolgt in realen, lebensechten Situationen, integriert in den Tagesablauf der Kinder. Ziel ist es, Grundkenntnisse der Sprache und Kultur zu vermitteln, interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln und vielfältige Sprachanlässe zu schaffen. Bei den Sprachförderaktivitäten werden bekannte Methoden der Fremdsprachendidaktik verwendet und neue Methoden ausprobiert und implementiert.

Das Aufgabenspektrum umfasst:

Vermittlung der tschechischen Sprache und Kultur in Kindergärten an 2,5 bis 6-jährige Kinder anhand der pädagogischen Zielsetzung des Projekts, eingebettet im Kindergartenalltag und angepasst an den Bildungsplan

Aufbau und Umsetzung von grenzüberschreitenden Kindergartenpartnerschaften

Teilnahme an regelmäßigen Fortbildungen

Teilnahme und Mitarbeit an regionalen und grenzüberschreitenden Projektveranstaltungen

Dokumentationsarbeit

Erwartet werden:

Muttersprache Tschechisch

pädagogische Ausbildung (Kindergarten-/Volkschulpädagogik von Vorteil) bzw. einschlägige Erfahrung mit Arbeit mit Kindern von 2,5 bis 6 Jahre

eigener PKW und Führerschein sind Voraussetzung

Wohnort in Österreich

Dienstort: Bezirk Horn bzw. Hollabrunn (4-6 Kindergartenstandorte)

Dienstgeber: MAG Menschen und Arbeit GmbH (A-3100 St. Pölten, Wienerstraße 54).

Erwünschter Dienstbeginn: ab sofort

Projektlaufzeit bis 31.12.2022

Für diese Tätigkeit bieten wir Ihnen das Gehalt von EUR 2.868,82 Brutto/Monat (bei Vollzeit).

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit dem Vermerk „Muttersprachliche Mitarbeiterin“ bis 31.03.2022 an Frau Eva Huber, MA BA, eva.huber2@noel.gv.at (Tel.: +43 650 8039626).

* Das Projekt EduSTEM (ATCZ220) wird im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG V-A Österreich-Tschechische Republik durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.