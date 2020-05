Die Vision von Mayr Bau, das Wissen nicht nur auf einem Lehrbauhof weiterzugeben, sondern an einem richtigen „lebenden“ Objekt, welches unter der Aufsicht zweier Lehrmeister von unse-ren Lehrlingen saniert wird, steht hier im Vordergrund.

So ist die „Lehrlingsschmiede-Hochbau GmbH“ entstanden. Hier werden in einem Wochenzyklus, mit 3 - 4 Lehrlingen und unseren Ausbildnern, die anstehenden Arbeiten vorgeplant, gemeinsam durchgeführt und schlussendlich nachbesprochen ; nach dem Motto: „Zeit nehmen statt Zeitdruck“ .Neben der klassischen Lehrlingsausbildung müs-sen wir heute, mehr denn je, in die Ausbildung unserer Jugend investieren, um langfristig und nachhaltig erfolgreich zu sein.