Persönliche Assistenz für einen Kunden in bevorzugt Frauenkirchen aber auch Gols, Weiden oder Neusiedl am See gesucht!

Sie möchten Menschen mit Behinderungen bei einem selbstbestimmten Leben assistieren? Dann sind Sie bei uns richtig!

Persönliche Assistenz bedeutet Menschen mit Behinderungen im Alltag durch manuelle Handreichungen zu unterstützen. Als Persönliche_r Assistent_in erledigen Sie jene Handgriffe, welche die behinderte Person selbst nicht ausführen kann.

Derzeit suchen wir für einen Kunden zum ehestmögliche Zeitpunkt Assistent_innen in bevorzugt Frauenkirchen aber auch Gols, Weiden oder Neusiedl am See.

Ihre Aufgaben:

Arbeitswegbegleitung mit dem Zug

Unterstützung auf der Toilette

Unterstützung in der Pause

Tippen auf Ansage

Sie bringen mit:

Rasche Arbeitsweise

Wohnortnähe

Computerkenntnisse

Kunde ist Raucher

Persönliche Assistent_innen benötigen in der Regel keine formalen Ausbildungen des Gesundheit- und Sozialbereiches. Sie werden von dem Kunden individuell eingeschult! Die WAG unterstützt mit einem berufsbegleitenden Fort- und Ausbildungsangebot.

Unser Angebot:

berufsbegleitendes Fortbildungsangebot

Arbeitsausmaß: 20 Wochenstunden PAA

Dienstzeiten: Dienstag und Donnerstag 06:30-17:00 Uhr

Beginn der Tätigkeit: zum ehestmöglichen Zeitpunkt

Dienstverhältnis: Anstellung nach SWÖ Kollektivvertrag, Gehalt für 38 Wochenstunden mindestens 1965,7€ (Verwendungsgruppe 4/1)

Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und ausgefülltem Bewerbungsbogen an bewerbung@wag.or.at. Letzteren finden Sie unter Bewerbung & Jobs/Bewerbungsprozess auf www.wag.or.at.

Bitte geben Sie das Kennwort „NDS20“ im Betreff an, damit wir Ihre Bewerbung richtig zuordnen können. Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter 01 798 53 55 303 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!