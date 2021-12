Die Spanische Hofreitschule – Lipizzanergestüt Piber Gesellschaft öffentlichen Rechts ist ein traditionsreiches und dienstleistungsorientiertes Unternehmen mit internationalem Ruf.

Zur Verstärkung unseres Teams in der Spanischen Hofreitschule in Niederösterreich (Heldenberg/Kleinwetzdorf) suchen wir für unser Trainingszentrum

eine/n PFERDEPFLEGER/IN

Ihre Tätigkeit umfasst als Vollzeitmitarbeiter/in (5 bzw. 6 Tage-Woche mit Wochenend-, Feiertags- und Nachtdienst) unter anderem:

die Pflege und Fütterung der Pferde

die Säuberung und Instandhaltung der Stallungen und Reitanlage

das Aufzäumen und Aufsatteln von Pferden

die Stallaufsicht

Als unser/e Idealkandidat/in erfüllen Sie folgendes Anforderungsprofil:

abgeschlossene Berufsausbildung bzw. mehrjährige Erfahrung im Bereich Pferdepflege

Erfahrung mit Hengsten von Vorteil

hervorragender Umgang mit Pferden

Zuverlässigkeit, Motivation, Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Teamfähigkeit

Wir bieten einen monatlichen Lohn für die ausgeschriebene Position von brutto € 1.700,00. Eine Bereitschaft zur Überzahlung ist bei entsprechender Qualifikation und Leistung möglich! Wir bieten Ihnen eine langfristige Position in einem außergewöhnlichen Unternehmen mit langjähriger Tradition und Geschichte, sowie ein überaus kollegiales Betriebsklima.

Bitte übermitteln Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen mit Foto an: Spanische Hofreitschule – Lipizzanergestüt Piber GöR

3704 Kleinwetzdorf

Heldenbergstraße 30

z. H. Herrn Lars Peters

oder per E-Mail an: bewerbung@srs.at