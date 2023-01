ROHRDORFER ist ein starker Baustoffpartner in der Region. An über 140 Standorten in Deutschland, Österreich, Italien und Ungarn werden hochwertige Baustoffe in den Sparten Zement, Transportbeton, Fertigteile und Betonwaren hergestellt, sowie Sand & Kies gewonnen. Ergänzend bietet Rohrdorfer umfassende Serviceleistungen in den Bereichen Betonpumpenservice, Zusatzmittel & Betonlabor sowie Entsorgung & Recycling an. Top Mitarbeiter/innen, nachhaltiger Einsatz von Ressourcen, hohe Produktqualität und regionale Verankerung sind entscheidend für den anhaltenden Wachstumskurs des Unternehmens.

Für unsere Standorte in Wien, Semmering und Innsbruck suchen wir ab sofort neue Mitarbeiter*innen für die

Produktion von Transportbeton – Mischmeister*in (m/w/x)

Ihre Aufgaben:

Bedienung und Wartung der Mischanlage zur Herstellung von Transportbeton

Rohstoff- und Fahrzeugdisposition

Annahme von Kundenbestellungen

Ihr Profil:

Technische Berufsausbildung (Transportbetontechniker*in, Elektriker*in, Schlosser*in, Mechaniker*in, o.Ä.)

Gute EDV-Kenntnisse

Stressresistenz, Teamfähigkeit und Kundenorientierung

Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise und Bereitschaft zur Leistung von anfallenden Überstunden

Wir bieten:

Mitarbeit in einem stabilen und erfolgreichen Unternehmen mit sehr gutem Betriebsklima und freundlicher Arbeitsatmosphäre

Eine verantwortungsvolle Vollzeitposition in einem kompetenten und dynamischen Team

Schichtbetrieb oder 4-Tage Woche

Wir sind laut § 9 Abs. 2. GlBG zur Angabe des kollektivvertraglichen Mindestentgelts verpflichtet: Der kollektivvertragliche Mindestlohn für diese Position beträgt € 14,60 brutto/Stunde. Die tatsächliche Bezahlung richtet sich jedoch nach Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung. Die Bereitschaft zur Überzahlung ist ebenfalls gegeben.

Bewerben Sie sich jetzt:

Herr Harald Friedrich

Email harald.friedrich@rohrdorfer.at

Tel.: +43 664 220 48 23