PANNATURA ist ein national und international agierender Teilbetrieb der Esterhazy Gruppe und im Bereich Forst-, Landwirtschaft und Naturschutz tätig. Unser Ziel und Anspruch ist es, Natur und Wirtschaft sorgsam in Einklang zu bringen, sei es im Wald, am Feld oder am See. Langfristiges Denken, traditionelle Verantwortung und innovatives Handeln prägen die moderne Unternehmenspolitik. Ausgehend von einer nachhaltigen Eigenbewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen produziert PANNATURA auch umfassende Produkte. Die Bandbreite ist dabei vielfältig, durch die aktuelle Inbetriebnahme einer modernen Fleischmanufaktur besteht neben klassischen Agrarprodukten wie Mehl, Öle, Eier seit kurzem ein Schwerpunkt im Bereich Wild und Biorindfleisch.

Wir besetzen zum sofortigen Eintritt in Vollzeitanstellung (40h/Woche) eine/n

Produktionsmitarbeiter/in in der Fleischverarbeitung

Ihre Aufgaben:

Enthäuten, Zerlegen und Portionieren von Wild- und Rindfleisch sowie die Weiterverarbeitung zu Fleisch und Wurstwaren

Einhaltung von Sauberkeits- und Hygienerichtlinien am Betriebsstandort und Gewährleistung von Produktsicherheit und Produktqualität

Führen von Aufzeichnungen nach dem IFS-Standard, Ein- und Ausbuchungen, Lagerbewegungen, Produktionsauftragsgenerierungen

Umsetzung der Inventur mit dem Warenwirtschaftssystem CSB

Ihr Profil:

Abgeschlossene Ausbildung als Fleischer/in und Praxiserfahrung in der Fleischverarbeitung

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Gewissenhafte und selbstständige Arbeitsweise

Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Teamgeist und Bereitschaft zu saisonaler Mehrarbeit

EDV-Anwenderkenntnisse

Unser Angebot:

Ein neu errichtetes Betriebsgebäude auf dem neuesten Stand der Technik zur Zerlegung und Weiterverarbeitung im Produktveredelungsbereich für Wild- und Rindfleisch

Ein vielfältiges und abwechslungsreiches Betätigungsfeld

Ein angenehmes und sicheres Arbeitsumfeld

Mitarbeitervergünstigungen innerhalb der Esterhazy-Gruppe

Wir bieten ein monatliches Mindestbruttogehalt auf Basis Vollzeit ab EUR 1.950,00. Abhängig von Ihrer beruflicher Qualifikation und Erfahrung ist eine Überzahlung möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Frau Mag. Kerstin Schmitl-Ohr unter esterhazy.at/job304469. Tel: +43 2682 63 004 DW 134