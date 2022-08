Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Wieselburg suchen wir ab sofort eine/n

Produktionsmitarbeiter (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du führst leichte Montagetätigkeiten durch

Du hilfst in einem großen Team mit aus vielen kleinen Teilen ein ganzes zu machen

Du wirst Kabel in vorgegebene Teile ziehen

Was du mitbringst:

Du bist geschickt, genau und lernst schnell - dann passt diese Arbeit perfekt für Dich!

Spezielle Ausbildung ist für diese Arbeit keine nötig

Körperliche Fitness ist wichtig, entscheidend ist, dass Du 8 Stunden stehende Arbeit am Stück durchhältst

Was du davon hast:

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal der Firma im Beschäftigerbetrieb

Dein Stundensatz ist 14,136 brutto/Stunde

Geregelte Arbeitszeit von 06:00 - 14:00

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Wir feiern dich: Als wertvoller Teil des Maschinenring-Teams lassen wir dich hochleben.

Klingt interessant? Dann bewirb Dich gleich online unter Job Nr. 12898 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf Dich!

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Waltraud Drescher

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +43 (59060) 32430

T: +43 (59060) 32400

waltraud.drescher@maschinenring.at