Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Kienberg suchen wir ab sofort eine/n

Produktionsmitarbeiter (m/w/d) im Metallbereich

Was du tun wirst:

Mitarbeit in der Produktion im 3 Schichtsystem ( 20:00 - 04:00, 04:00 - 12:00 und 12:00 - 20:00 im wöchtenlichen Wechsel, Beginn Montag)

Arbeit in einem kleinen fixen Team

Viele einfache aber wichtige Tätigkeiten bei der Produktion von Gasflaschen

Verschrauben, Befüllen, Palettieren,....

Was du mitbringst:

Erfahrung in der Produktion ist super aber nicht Bedingung! Wichtiger ist Lernbereitschaft und Motivation.

Du bist geschickt und praktisch talentiert

Du kannst gut im Team arbeiten

Im Schichtbetrieb arbeiten ist kein Problem für Dich! Du hörst den Wecker auch um 03.00 Uhr früh.

Solltest du nur bis Ende Mai Zeit haben ist das auch kein Problem! Für die nächsten Monate brauchen wir dringend Verstärkung!

Was du davon hast:

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal im Beschäftigerbetrieb.

Für diese Tätigkeit bekommst Du 15,13 brutto pro / Stunde + Schichtzulagen

Planbare und fixe Arbeitszeiten

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Klingt interessant - ist es auch! Bewirb dich noch heute unter 0664 8242335 oder lade deine Bewerbung unter www.maschinenring-jobs.at unter der Angabe der Jobnummer 14379 hoch.

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Waltraud Drescher

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +43 (59060) 32430

T: +43 (59060) 32400

waltraud.drescher@maschinenring.at