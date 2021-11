UNWRAP YOUR TALEANT.

SHAPE THE WORLD.

Das geht an alle, die die Welt ein bisschen besser machen wollen. An Menschen, die einen bedeutungsvollen Job in einer sicheren und stabilen Umgebung suchen. Und an jene, die stets Spitzenqualität liefern wollen. Wir sind Constantia Flexibles - einer der weltweit führenden Hersteller von flexiblen Verpackungen für namhafte Kunden aus der Konsum- und Pharmaindustrie. Wenn Sie sich genauso leidenschaftlich für nachhaltige Lösungen einsetzen wie wir, dann ist dies Ihre Einladung, Ihr Talent zu entfalten - und die Welt mit uns zu gestalten.

Für unser Werk in Loipersbach (Bezirk Neunkirchen) suchen wir zum sofortigen Einstieg verantwortungsbewusste

Produktionsmitarbeiter (m/w/d)

Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

Gewissenhafte Umsetzung der Produktionsvorgaben

Bedienung und Beaufsichtigung der Produktionsanlagen

Überwachung des Produktionsprozesses (Fehlerkennung und -meldung)

Einhaltung der im Betrieb definierten Arbeitssicherheitsrichtlinien

In Abhängigkeit vom Einsatzbereich sind noch andere Aufgaben möglich

Ihr Profil:

Abgeschlossener Lehrberuf ODER

Produktionserfahrung

Staplerschein

Handwerkliches Geschick

Bereitschaft zur 3-Schichtarbeit (von Montag bis Freitag)

Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit

Unser Angebot:

Der kollektivvertragliche Mindestlohn für diesen Arbeitsplatz beträgt

€ 2.131,51 brutto monatlich auf Vollzeitbasis exklusive Zulagen. Es besteht eine Bereitschaft zur Überzahlung in Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung. Constantia Flexibles bietet seinen Mitarbeitenden ein wertschätzendes, attraktives und krisensicheres Arbeitsumfeld.

Bitte nutzen Sie bevorzugt unsere Online-Bewerbung auf jobs.cflex.com

Bewerbungsgespräche werden, mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, vor Ort durchgeführt.

Ihre Vorteile:

Kantine

Zukunftssicherung

Prämien

Betriebsarzt

Unbefristete Anstellung

Firmenparkplatz

Haben Sie Fragen? Ihre Konaktperson:

Nicole Gruber, MA

HR Manager

T: +43 2635 600 84