Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in 3470 Kirchberg am Wagram suchen wir ab sofort:

Produktionsmitarbeiter mit Stapler- oder Kranschein (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du bedienst die Produktionsanlage

Be- und Entladung der LKW's mittels Stapler (20 To)

Arbeiten mit dem Hallenkran

Kommissionierung von Lieferungen

Lagerhaltung, Entgegennehmen und Ausstellen von Lieferscheinen

Was du mitbringst:

Erfahrung in der Bedienung von Produktionsanlagen/automatisierten Anlagen

Staplerschein und/oder Kranschein unbedingt erforderlich

Ausbildung bzw. Erfahrung am Bau von Vorteil

Du kannst dich sehr gut auf Deutsch gut verständigen und verstehst schriftliche Arbeitsanweisungen.

Du besitzt einen Führerschein B und ein Auto.

Du bringst handwerkliches Geschick mit

Was du davon hast:

Du genießt die Sicherheit eines starken Arbeitsgebers.

Dich erwarten abwechslungsreiche Aufgaben und eine faire und zeitgerechte Bezahlung.

Du arbeitest in deiner Region. So sparst du dir lange Anfahrtswege.

Du arbeitest in einem attraktiven Umfeld und hast gute Perspektiven.

Langfristige Anstellung mit Option zur fixen Übernahme

Für diese Position bieten wir 2.575 Euro. (Brutto/VZ/Monat)

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich unter der Jobnummer 13230 auf www.maschinenring-jobs.at oder schick uns ein E-Mail. Wir erwarten uns mindestens einen Lebenslauf mit Foto!

Wir freuen uns auf dich!

Maschinenring Hollabrunn-Horn

Roman Nigischer

Mold 72

3580 Horn

T: 059060 380 33

roman.nigischer@maschinenring.at