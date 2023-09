Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Wir suchen mit sofortigen Eintritt einen Produktionsmitarbeiter (m/w/d) für unseren Kunden direkt in 2120 Wolkersdorf.

Produktionsmitarbeiter Vollzeit (w/m/d) 2120 Wolkersdorf

Was du tun wirst:

Du bist für verschiedene Verpackungstätigkeiten am Fließband zuständig.

Du wirst hauptsächlich im Lager und in der Produktion arbeiten.

Für dich ist es selbstverständlich, dass du gründlich arbeitest und alles gewissenhaft sauber hältst.

Was du mitbringst:

Vorerfahrungen im Produktionsbereich oder im Lager sind für dich von Vorteil und erleichtern dir den Einstieg.

Hohes Hygiene- und Sauberkeitsbewusstsein

Selbstständiges, absolut zuverlässiges und lösungsorientiertes Engagement, Teamfähigkeit sowie zeitlich flexible Einsatzfreude

Führerschein B und eigener PKW - nur so erreichst du unseren Kunden

Was du davon hast:

Einschulung. Du bekommst eine sorgfältig geplante Einschulung zur erfolgreichen Umsetzung deiner neuen Herausforderung.

Kleidung. Arbeitskleidung und Schutzausrüstung wird von uns frei zur Verfügung gestellt.

Regionaler Arbeitsplatz. Arbeitsort ist direkt in 2120 Wolkersdorf.

Aussicht auf Übernahme. Es besteht die Möglichkeit zur Aufnahme in das Stammpersonal des Kunden.

Faire Bezahlung. Der Mindestlohn auf Basis Vollzeit beträgt laut KV mind. € 2.085,00 brutto/Monat. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann, ist von deiner Qualifikation und Motivation abhängig.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt gleich online unter Job Nr. 16101 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich!

Dein Kontakt

Maschinenring Region Weinviertel

Frau Karin Fritsch

Wirtschaftspark 15

2130 Mistelbach

T.: 059 060/350-33

personal.regionweinviertel@maschinenring.at