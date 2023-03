Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir in Österreich sind, so familiär sind unsere Teams vor Ort. Wir suchen Verstärkung für den Bürostandort Hypogasse 1, 3100 St. Pölten.

Projektleitung Garten- und Landschaftsgestaltung (m/w/d)

Was du tun wirst: Eigenständig besondere Freiräume gestalten Gärten realisieren

Du planst Freiräume vom Privatgarten bis zum Firmenareal und bist dabei Hauptansprechpartner unserer Kunden.

Du koordinierst und führst kleine Teams in NÖ/Wien, die Gärten bauen - vom Schwimmteich bis zur Natursteinmauer, von Bewässerungen bis zum Sportplatzbau. Das können auch 2 - 3 Baustellen gleichzeitig sein.

Du arbeitest selbstständig und organisiert dabei deine Aufgaben effizient. Gemeinsam mit deinen Kollegen löst du kurzfristig auftauchende Probleme geschickt.

Was du mitbringst: Breite Erfahrung im Gartenbau und Freude am Gestalten

Deine Ausbildung ist uns wichtig, z.B. Studium Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur oder HBLFA Schönbrunn - noch mehr interessiert uns das, was du kannst. Mehrjährige Erfahrung im Garten- und Landschaftsbau ist von Vorteil

Bei deinen Planungen bist du kreativ, verlierst dabei aber nicht den Bezug zur Realität.

Du kannst sehr gut mit Menschen und koordinierst Arbeiten geschickt.

Du magst es, in ganz NÖ und Wien unterwegs zu sein, das bedeutet wenig Zeit im Büro.

Du legst eine organisierte Arbeitsweise an den Tag und bist bei deiner Arbeit ordentlich und genau

Was du davon hast: Arbeit im Grünen in ganzjähriger Anstellung

Ein echter Traumjob, wenn du gerne eigenständig im Grünen arbeitest.

Eine ganzjährige Anstellung ist selbstverständlich, sollte in der kalten Jahreszeit etwas weniger zu tun sein, unterstützt du die Abteilung bei diversen Arbeiten.

Individuelle Unterstützung für alle, die sich weiterbilden wollen. Bei uns bleibst du fachlich fit.

Dein Monatsgehalt beträgt mindestens EUR 3.000,- brutto bei Vollzeit (Basis: 40 Wochenstunden) und ein Firmenwagen ist für dich reserviert.

Das klingt nach deinem Job? Dann bewirb dich gleich! Bitte online unter Job Nr. 14787 auf www.maschinenring-jobs.at . Wir freuen uns auf dich.

Dein Kontakt

Maschinenring Service NÖ-Wien eGen

z.Hd. Mag. Michaela Dietrich

Mold 72, 3580 Horn

Tel.: 059060 30056

jobs.noe@maschinenring.at

www.maschinenring-jobs.at