Projektmanager/in + Business Development

Deine Tätigkeit

Entwicklung und Management von großen Projekten im Bereich Windkraft / Photovoltaik

Business Development: Identifikation von neuen Projektideen und Projektakquisition

Projektmanagement: Begleitung der Projekte von Anfang an bis zur Inbetriebnahme

Abstimmung mit allen Stakeholdern wie Gemeinden, Behörden, Planern, Gutachtern,Sachverständigen, usw.

Erstellung & Präsentation von Angeboten inkl. Planzeichnungen und Dokumentation

Aktive Betreuung des bestehenden Projektportfolios

Dein Profil

„Hands on“ – Mentalität, Organisationstalent und hohe Belastbarkeit

Unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit einem breiten Verständnis der E-Wirtschaft (technische, rechtliche und wirtschaftliche Zusammenhänge)

Einschlägige Berufserfahrung im Bereich der E-Wirtschaft / Erneuerbare Energien

Gute IT-Kenntnisse (MS Office, AutoCad & GIS-Systeme von Vorteil)

Großes Interesse an Erneuerbarer Energie

Teamfähigkeit, Eigenverantwortung und Flexibilität

Österreichweite Reisebereitschaft und Führerschein B

Deine Vorteile

Tätigkeit bei einem der größten Windkraftbetreiber Österreich

Herausfordernde Tätigkeit in einer Zukunftsbranche

Sehr modernes Büroumfeld, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeite

Persönliche Aus- und Weiterbildung im Bereich der Erneuerbaren Energie

Eine perfekte öffentliche Anbindung (30 Min. nach Wien

Diverse Benefits für Mitarbeiter, regelmäßige Teamevent

Ein monatliches Gehalt in Höhe von EUR 3.600 brutto. Anpassungsmöglichkeit je nach Qualifikation und Erfahrung.

Wenn Du aktiv an der Umsetzung der Energiewende mitwirken möchtest, dann schicke Deine Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an Michaela Heilmann: mh@pg.at