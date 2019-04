Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir mehrere

PROZESSOPTIMIERER (M/W/DIV) WERKZEUG- & FORMENBAU, AUSTRIA

- im Außendienst

MMC Hilachi Tool. Wir gehören zu den führenden Unternehmen, wenn es um Präzisionswerkzeuge für die

zerspanende Bearbeitung gehl- mit innovativen Produkten für den Werkzeug- und Formenbau, von denen

jedes einzelne einen exzellenten Ruf genießt. In Ihrer Rolle als Berater und Prozessoptimierer tauchen Sie tief in die Materie des Kunden ein und finden für jede noch so komplexe Herausforderung die passende Lösung.

Wir suchen selbstbewusste Profis, die ihre Erfahrung und ihr Fachwissen nicht nur anwenden, sondern auch vermitteln können. Kommunikationsstarke Technologiepartner, die sich nicht mit dem erstbesten, sondern nur mit dem perfekten Ergebnis zufriedengeben.

Aufgaben:

Betreuung und technische Beratung von Bestands- und Neukunden im Werkzeug- und Formenbau

Ganzheitliche Prozessoptimierung der CAD-/CAM-Programmierung und CAM-Strategien über die Werkzeugauswahl bis hin zur fertigen Form des Kunden

Analysieren von Kundenbedarfen und Erarbeitung von Optimierungspotenzialen im Fertigungsprozess

Überzeugen der Anwender und Entscheider hinsichtlich unserer Produktlösungen

Vertrags- und Preisverhandlungen mit Unterstützung durch unser Vertriebsteam

Gehalt ab Euro 48.000,- brutlo/Jahr. Eine Überzahlung ist in Abhängigkeit vom Qualifikationsprofil möglich

Anforderungen:

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium mit langjähriger Erfahrung in der Zerspanung von Werkzeugstählen, speziell Fräsen auf modernen 3- und 5-Achs-Maschinen

Erfahrung im Werkzeug- und Formenbau, idealerweise im Bereich des Kunststoffspritzguss

Kenntnisse in der CAM-Programmierung und in der Auswahl geeigneter CAM-Strategien für die zerspanende Bearbeitung

Kommunikationsstärke und überzeugende Persönlichkeit mit Spaß an technisch komplexen Sachverhalten

Was wir Ihnen bieten: Umfassende und qualifizierte Einarbeitung -flache Hierarchien - breites Angebot an

Weiterbildungen -faire, leistungsgerechte Vergütung- Gestaltungsspielraum - motiviertes und aufgeschlossenes Team

Haben Sie Fragen? Wir beantworten Sie Ihnen gerne. Alle weiteren Infos, Ihre Ansprechpartner und die

Möglichkeit, sich direkt zu bewerben finden Sie online unter: karriere.moldino.de



KARRIERE BEl MMC HITACHI TOOL.

MMC Hitachi Tool Engineering Europe GmbH I Itterpark 12 I 40724 Hilden