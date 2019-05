Seeing Possibilities…

Wollen Sie unser Team verstärken?

Lamb Weston ist eine globale Marke im Bereich der Kartoffelveredelung. Unsere Pommes Frites sowie zahlreiche andere Kartoffelprodukte werden in über 100 Ländern vertrieben. In unseren 6 europäischen Werken arbeiten etwa 1200 MitarbeiterInnen: www.lambweston.eu

Für unseren Produktionsstandort LWM Austria GmbH in Hollabrunn / Niederösterreich suchen wir zur Verstärkung unseres Quality Teams eine/n engagierte/n

Quality Assurance Manager m/w

Ihre Aufgabenbereiche:

Funktionale Leitung der Abteilung Quality Assurance

Planung und Organisation von Schulungen v.a. im Bereich QM und Hygiene, LM - Sicherheit, HACCP

Festlegung und Weiterentwicklung von Kontrollsystemen zur Sicherung der Produktqualität

Interpretation und Umsetzung aktueller gesetzlicher Vorgaben und Verordnungen im Lebensmittelrecht

Ansprechpartner intern sowie für Kunden, Lieferanten und Behörden bezüglich Qualität, QM, LM-Recht

Prüfung und Freigabe von Rohwarenspezifikationen

Erstellung und Wartung von Produktspezifikationen

Festlegung des Probenahmeplanes, Endproduktkontrolle

Koordination und Bearbeitung von Reklamationen

Die Anforderungen:

Univ. Studium der Lebensmitteltechnologie oder ähnliche Ausbildung

Kenntnisse im Bereich Lebensmittelrecht

Mehrjährige Erfahrung in der Lebensmittelindustrie (z.B. im QM, QS, PE o.ä.)

Sehr gute Englischkenntnisse, gute Kenntnis in Anwendung von Windows Applikationen, SAP Kenntnisse von Vorteil

Führungserfahrung, Durchsetzungsvermögen, Kommunikationsvermögen, Teamfähigkeit, Reisebereitschaft

Wir bieten:

Mitarbeit in einem wachsenden internationalen Markt

Ein professionelles Umfeld, sowie ein engagiertes und erfolgreiches Team

Weiterentwicklungsmöglichkeiten lokal und konzernweit

Gehalt nach dem „KV Obst-, Gemüseveredelungs- und Tiefkühlgewerbe W, NÖ, BGL, OÖ, STM“, Einstufungsgruppe V - Überzahlung je nach Qualifikation und/oder Erfahrung

Unser Kontakt: Fr. Mag. Margit Bartl, LWM Austria GmbH, Mühlenring 20,

2020 Hollabrunn, MargitBartl@lambweston.eu

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!

Ausserdem suchen wir - jeweils m/w

• Technical Services Manager

• Automatisierungstechniker

• Elektriker