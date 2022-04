Pro Juventute konzentriert sich mit ca. 400 Mitarbeiter*innen auf die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in sozialpädagogischen und intensiv betreuten Wohngemeinschaften in 6 Bundesländern sowie auf die mobile Betreuung von Jugendlichen und Familien in Österreich.

Im Rahmen eines Organisationsentwicklungsprozesses wurde zur Führung, Weiterentwicklung und nachhaltigen Qualitätssicherung unserer Angebote die Funktion der Regionsleitung entwickelt. Der Regionsleitung obliegt die pädagogische, wirtschaftliche und organisatorische Verantwortung für die jeweiligen Angebote.

Sie entwickelt das Angebot in der Region in qualitativer und quantitativer Hinsicht weiter und berichtet direkt an die Geschäftsführung. Diese Stelle beinhaltet die Verantwortung für derzeit drei sozialpädagogische Wohngemeinschaften mit jeweils 9 Plätzen für Kinder und Jugendliche mit einem Aufnahmealter zwischen 3 und 18 Jahren in Niederösterreich.

Für die Umsetzung und Ausgestaltung dieser Position suchen wir eine:

Regionsleitung Niederösterreich (m./w./d.)

zum ehestmöglichen Zeitpunkt; in Voll- oder Teilzeit (bis zu 37 WoSt.)

Ihr Profil:

abgeschlossene Ausbildung zB im Bereich Sozialpädagogik, Erziehungswissenschaften, Soziale Arbeit, Sozialmanagement, Psychologie etc.

Praktische Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist erwünscht

Erfahrung in der Teamleitung

Interesse an der strategischen Weiterentwicklung und Vernetzung in der Region

eigenverantwortlicher Arbeitsstil

Mobilität, Führerschein (B) und Reisebereitschaft

Wir bieten

Eine eigenverantwortliche Tätigkeit mit hohem Gestaltungsspielraum und guter organisationaler Unterstützung

Fortbildung und Supervision

Ein Mindestgehalt abhängig von Vordienstzeiten lt. SWÖ-KV inklusive Zulagen EUR 3.111.20 (Basis Vollzeit; inkl. Leitungszulage für 3 Angebote) mit der Bereitschaft zur Überzahlung

Ihre Bewerbung

Bitte mit Lebenslauf und Motivationsschreiben an:

Herrn Michael Lechner, BA BA MA

+43 (0)699/1550 2015

https://projuventute.bewerberportal.at