UNSER LAGERHAUS – DIE KRAFT FÜRS LAND

DU MÖCHTEST DIR ETWAS DAZU VERDIENEN?



Wir verstärken unser TEAM aufgrund Pensionierung in SIGMUNDSHERBERG und suchen dich!

Reinigungskraft geringfügig (m/w/d) 4 Std./Woche



DEINE Aufgaben:

DU unterstützt den Niederlassungsleiter

DU sorgst für ein sauberes Büro und Verkaufsraum

DU arbeitest gern zeitlich flexibel



DEIN Profil:

DU BIST eine verlässliche Persönlichkeit und liebst Sauberkeit



Wir bieten DIR:

Ein stabiles Unternehmen mit sicherem Arbeitsplatz in deiner Nähe

Du profitierst von Mitarbeitervergünstigungen

Wir bezahlen über Mindestkollektivvertrag, für 4 h/Wo ab € 200,-- br./Mo, Raiffeisen Lagerhaus Arbeiter



AN ALLE INTERESSIERTEN: SCHICK DEINEN LEBENSLAUF online oder per Post an die



Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn



Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.