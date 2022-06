Reinigungskraft Labor (w/m/d)

Ihre Aufgaben

Die Lab Support Facility (LSF) des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) unterstützt experimentell arbeitende Wissenschaftler:innen durch die Bereitstellung der notwendigen Laborinfrastruktur. Dies beinhaltet u.a. die Reinigung unserer Laborräumlichkeiten in den Bereichen Biologie, Chemie und Physik, die Abfallentsorgung sowie die Durchführung einfacher Hilfstätigkeiten in wissenschaftlichen Gruppen nach Bedarf. Für den weiteren Ausbau unseres Reinigungsteams suchen wir aktuell Verstärkung auf Basis Vollzeit (40 Std/Woche) und Teilzeit (20 Std/Woche):

Reinigungsarbeiten in den Biologie-, Chemie- und Physiklaboratorien

Reinigung unserer Reinräume, Pflanzenkammern und Tierhaltungsräume

Entsorgung und Dekontamination von Laborabfällen, inklusive gefährlicher Abfälle

Sammlung, Reinigung, Sterilisation und Auslieferung von Laborglas und ähnlichen Gütern

Hilfstätigkeiten im wissenschaftlichen Umfeld

Kommunikation mit Wissenschaftler:innen und externen Reinigungsfirmen

Ihr Profil