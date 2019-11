Sonderkrankenanstalt Rehabilitationszentrum Bad Tatzmannsdorf sucht

1 Reinigungskraft m/w

zum sofortigen Eintritt

Vollzeitstelle (40 Wochenstunden)

Voraussetzungen:

einschlägige Praxiserfahrung im Reinigungssektor von Vorteil

gepflegtes Erscheinungsbild

Auf das Dienstverhältnis findet die Dienstordnung C für die Arbeiter bei den Sozialversicherungsträgern Österreichs, Lohngruppe I, Dienstklasse C Anwendung.

Die Entlohnung erfolgt je nach Dienstjahren und Erfahrung mit einem Bruttomonatsentgelt von € 1.766,10 bis € 1.869,90.

Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto und Lebenslauf richten Sie bitte an:

Pensionsversicherungsanstalt

Sonderkrankenanstalt-RZ Bad Tatzmannsdorf, Verwaltungsleitung, Dr. Ludwig Thomas-Straße 1,

7431 Bad Tatzmannsdorf

oder per mail an: ska-rz.tatzmannsdorf@pensionsversicherung.at