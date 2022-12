Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Wieselburg suchen wir ab sofort eine motivierte

Reinigungskraft (m/w/d)

Was du tun wirst:

Reinigung von Böden und Stiegenhäusern eines Einkaufcenters

Reinigung und Kontrolle des Parkhauses

Mithilfe bei Sonderreinigungen (Wintergärten, große Glasflächen,...) bei mehr Zeit auf Wunsch gerne möglich

Was du mitbringst:

Erfahrung als Reinigungskraft ist super aber nicht Bedingung!

Eine saubere Umgebung ist für Dich wichtig und du sorgst gerne dafür!

Führerschein B und im Bestfall auch eigener PKW - PKW kann aber bei entsprechend Wochenstunden von uns zur Verfügung gestellt werden.

15 - 25 Wochenstunden Zeit zum Arbeiten. Bei 15 Stunden arbeiten nur vormittags möglich - freie Zeiteinteilung! Wir nehmen Rücksicht auf Deine anderen Verpflichtungen!

Was du davon hast:

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst für diese Stelle mind. 11,17 brutto pro Stunde. Wieviel es für Dich genau ist klären wir beim persönlichen Gespräch!

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Wir feiern dich: Als wertvoller Teil des Maschinenring-Teams lassen wir dich hochleben.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Bewirb Dich noch heute unter der Jobnummer: 13832 auf www.maschinenring-jobs.at oder ruf unter 0664 8242335 an.

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Waltraud Drescher

Erlaufgasse 2, 3262 Wang

D: +43 (59060) 32430

T: +43 (59060) 32400

waltraud.drescher@maschinenring.at