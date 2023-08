Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Pöchlarn suchen wir ab sofort eine/n

Reinigungskraft m/w/d für Pöchlarn

Was du tun wirst: hygienische Wohlfühlräume schaffen

Du sorgst für Sauberkeit in den Büros, Schulungs- und Aufenthaltsräumen.

Du schaffst die Grundlage damit sich die Menschen wohlfühlen.

Die Verantwortung für ein sauberes Arbeitsumfeld trägst du.

Was du mitbringst: Verlässlichkeit und Motivation

Eine genaue und gewissenhafte Arbeitsweise zeichnet dich aus.

Du arbeitest gründlich und selbstständig, denn du bist für die Sauberkeit in den Räumlichkeiten verantwortlich.

Sehr gute Deutschkenntnisse sind Voraussetzung, um die Anforderungen unseres Kunden perfekt umsetzen zu können.

Du besitzt einen Führerschein B und ein eigenes KFZ um deinen Dienstort erreichen zu können.

Was du davon hast: einen sicheren Job und die starke Gemeinschaft des Maschinenrings

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Arbeitszeiten: Du arbeitest entweder gleich ab 5Uhr in Früh oder erst ab 16 Uhr - da sind wir flexibel. Auf jeden Fall arbeitest du von Montag bis Freitag täglich 3 Stunden.

Arbeitskleidung und Reinigungsmaterial: Alles was du zum Arbeiten brauchst, bekommst du von uns.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich. Der KV für die Reinigung (Basis 40Std/Woche) schreibt ein monatliches Bruttogehalt von mind. € 1.905,20 vor, zuzüglich anfallender Zulagen. Bei entsprechender Qualifikation ist eine Überzahlung für uns selbstverständlich

Sauberkeit ist dein Ding?

Dann bewirb dich jetzt unter www.maschinenring-jobs.at mit der Jobnummer 15962 oder melde dich unter 0664/960 41 61. Wir freuen uns auf Dich !

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Gerlinde Horvath

Schrattenbrucker Straße 3, 3390 Melk

D: 05906033810

gerlinde.horvath@maschinenring.at