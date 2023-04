Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in 3902 Vitis suchen wir eine

Reinigungskraft (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du sorgst in den von dir betreuten Räumlichkeiten für Ordnung und Sauberkeit.

Du führst selbstständig die dir zugeteilten Reinigungsarbeiten durch.

Du bist für die korrekte Mülltrennung- und entsorgung verantwortlich.

Was du mitbringst:

gute Deutschkenntnisse und ein freundliches Auftreten.

Für dich ist selbstverständlich, dass du gründlich arbeitest und alles gewissenhaft sauber hältst.

Du besitzt einen Führerschein B und ein eigenes KFZ zur Erreichung des Einsatzortes.

Idealerweise hast du bereits Berufserfahrung in der Reinigung.

Was du davon hast:

Beschäftigungsausmaß von 20-25 Wochenstunden

freundliches Arbeitsklima

das monatliche Bruttogehalt liegt bei 2.010 € (Vollzeit)

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online (unter der Jobnummer 14902 auf www.maschinenring-jobs.at.). Wir freuen uns auf dich.

Dein Kontakt

Maschinenring Waldviertel Nord

Michaela Haslauer

Hans-Kudlich-Straße 2

3830 Waidhofen/Thaya

T: 059060/31230

M: 0664 9606168

michaela.haslauer@maschinenring.at