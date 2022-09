Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Loosdorf suchen wir ab sofort eine/n

Reinigungskraft (m/w/d)

Was du tun wirst:

durch deine ordentliche Arbeitsweise machst du Menschen glücklich indem du für Sauberkeit in Ihren Büros sorgst

es ist für dich kein Problem ein Objekt selbstständig zu betreuen

Was du mitbringst:

deine Deutschkenntnisse sind gut und du verstehst Arbeitsanweisungen

du achtest auf Sauberkeit und Ordnung bei dir selbst und auch am Arbeitsplatz

du hast Führerschein B und ein eigenes KFZ zum Erreichen deines Arbeitsplatzes

deine Arbeitszeit wird Dienstag und Donnerstag jew. von 13:00 - 16:00 sein, mit Option auf Erweiterung

Was du davon hast:

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich

Wir bieten dir eine Bezahlung über KV von mindestens € 10,-- brutto/Stunde, bei entsprechender Qualifikation gerne auch mehr.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt unter maschinenring-jobs.at mit der Jobnummer 12964. Wir freuen uns auf dich!

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Gerlinde Horvath

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

D: 05906033810

gerlinde.horvath@maschinenring.at