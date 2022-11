Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Melk suchen wir ab sofort eine/n

Reinigungskraft m/w/d

Was du tun wirst:

Du sorgst für Sauberkeit in Büros sowie in Wohnhausanlagen und schaffst damit die Grundlage damit sich die Menschen dort wohlfühlen und glücklich sind.

Je nach Objekt arbeitest du in einem Team oder auch alleine. Das stimmen wir gerne mit dir ab.

Durch ein persönlich Gespräch werden wir klären welche Reinigungsstellen zu dir passen.

Was du mitbringst:

Du bist körperlich fit.

Du spricht gut Deutsch und verstehst schriftliche Arbeitsanweisung.

Du hast den Führerschein B und ein eigenes Auto zum Erreichen des Arbeitsplatz.

Dich muss niemand kontrollieren, du arbeitest selbstständig und gewissenhaft.

Was du davon hast:

Vielseitige und abwechslungsreiche Aufgaben in der Region ohne lange Anfahrtswege.

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, wir statten dich mit modernsten Reinigungsutensilien aus.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Wir bezahlen dich über dem allgemeinen KV, du erhältst deinen Lohn pünktlich

Bei einer Vollzeitbeschäftigung von 40 Std./Woche beläuft sich dein Gehalt auf € 1.732,-- brutto im Monat zuzüglich anfallender Zulagen.

Interesse geweckt?

Bewirb dich jetzt unter www.maschinenring.at mit der Jobnummer 13514.

Wir freuen uns auf dich!

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Gerlinde Horvath

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

D: 05906033810

gerlinde.horvath@maschinenring.at