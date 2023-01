Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Scheibbs suchen wir ab sofort eine

Reinigungskraft (m/w/d) Teilzeit

Was du tun wirst:

Du sorgst für Sauberkeit und Ordnung in Klassenräumen, Gängen und Garderoben

Du reinigst die Sanitäranlagen

Du unterstützt bei Bedarf bei der Aufsicht von Kindern

Deine Arbeitszeit ist Montag bis Freitag von 11:30 - 15:30, das ergibt eine Wochensumme von 20 Stunden.

Was du mitbringst:

Erfahrung in der Reinigung ist optimal, aber nicht Bedingung. Wir suchen eine engagierte, motivierte und verlässliche Persönlichkeit!

Ein gepflegtes Auftreten ist Dir natürlich wichtig

Freundlichkeit ist für Dich kein Fremdwort

Was du davon hast:

Eine fixe Arbeitsstelle. Dein Arbeitsort ist direkt in Scheibbs.

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Wir feiern dich: Als wertvoller Teil des Maschinenring-Teams lassen wir dich hochleben.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal der Firma im Beschäftigerbetrieb. Mindeststundensatz sind 12,06 brutto pro Stunde. Wieviel es für Dich genau ist besprechen wir gerne im Büro.



Melde Dich noch heute wegen einem Termin für das Bewerbungsgespräch oder einfach um offene Fragen zu klären! Wir freuen uns auf Dich! Tel: 0664 82 42 335 Waltraud Drescher. Deine schriftliche Bewerbung kannst Du unter www.maschinenring-jobs.at unter der Jobnummer 14003 jederzeit unkompliziert hochladen!

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Waltraud Drescher

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +43 (59060) 32430

T: +43 (59060) 32400

waltraud.drescher@maschinenring.at