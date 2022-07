Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Pöggstall suchen wir ab sofort eine/n

Reinigungskraft (m/w/d) - Teilzeit

Was du tun wirst:

Du reinigst Büroräume, Aufenthaltsräume und Sanitäranlagen.

Durch deine ordentliche Arbeitsweise bist du fixer Bestandteil des Maschinenring-Teams.

Was du mitbringst:

Ordnung und Sauberkeit sind dir wichtig.

Du sprichst gut Deutsch und hast im besten Fall einen Führerschein B.

Du arbeitest selbstständig und bist verlässlich.

Was du davon hast:

Wir feiern dich: Als wertvoller Teil des Maschinenring-Teams lassen wir dich hochleben.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung.

flexible Zeiteinteilung: Du bist offen für flexibler Zeiteinteilung von ca.10 Stunden pro Woche.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst ein Einstiegsgehalt von 10€ brutto/Stunde pünktlich.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt unter maschinenring-jobs.at mit der Jobnummer 12278. Wir freuen und auf dich.

Dein Kontakt

Maschinenring Melk-Pöggstall

Anja Stadler

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

anja.stadler@maschinenring.at