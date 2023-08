Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für unsere Kunden in dem Bezirk Waidhofen/Thaya suchen wir eine

Reinigungskraft (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du sorgst in den von dir betreuten Räumlichkeiten für Ordnung und Sauberkeit.

Du führst selbstständig die dir zugeteilten Reinigungsarbeiten durch.

Du bist für die korrekte Mülltrennung- und entsorgung verantwortlich.

Mo-Do 3 Tage die Woche von 13:00 bis 19:00 Uhr, 1 Tag davon Vormittags von 09:00Uhr bis 15:00 Uhr

Freitag von 09:00 bis 15:00 Uhr

Was du mitbringst:

gute Deutschkenntnisse und ein freundliches Auftreten.

Für dich ist selbstverständlich, dass du gründlich arbeitest und alles gewissenhaft sauber hältst.

Du besitzt einen Führerschein B und ein eigenes KFZ zur Erreichung des Einsatzortes.

Idealerweise hast du bereits Berufserfahrung in der Reinigung.

Was du davon hast:

freundliches Arbeitsklima

das monatliche Bruttogehalt liegt bei 2.010 € (Vollzeit)

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online (unter der Jobnummer 15537 auf www.maschinenring-jobs.at.). Wir freuen uns auf dich.

Dein Kontakt

Maschinenring Waldviertel Nord

Mathias Burgraf

Hans-Kudlich-Straße 2

3830 Waidhofen/Thaya

T: 059060/31231

M: 0664 8332681

mathias.burgraf@maschinenring.at