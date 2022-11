Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Wieselburg suchen wir ab sofort eine/n

Reinigungskraft Teilzeit (w/m/d)

Was du tun wirst:

Du sorgst in den von dir betreuten Stiegenhäusern für Sauberkeit und schaffst somit die Grundlage, damit sich die Menschen dort wohlfühlen

Du arbeitest grundsätzlich von Montag bis Freitag - hauptsächlich vormittags

Du kannst dir viele Arbeiten flexibel einteilen

15 Stunden sind dir zu wenig? - Kein Problem gerne kannst du bei uns mehr Stunden arbeiten.

Was du mitbringst:

selbständiges Arbeiten, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit

Du bist körperlich fit und belastbar

Führerschein B und eigener PKW zur Erreichung der Objekte

Was du davon hast:

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Wir feiern dich: Als wertvoller Teil des Maschinenring-Teams lassen wir dich hochleben.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich.

Dein Bruttostundenlohn beträgt mindestens € 11,17 Euro. Für Überzahlungen sind wir gerne offen je nach Qualifikation und Erfahrung.

Klingt interessant - dann bewirb dich noch heute unter der Jobnummer: 13577 auf www.maschinenring-jobs.at oder ruf unter 0 59060 324 31 an.

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Patricia Salzmann

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +435906032431

patricia.salzmann@maschinenring.at