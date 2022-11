Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Steinakirchen suchen wir ab sofort eine/n

Reinigungskraft Teilzeit (w/m/d)

Was du tun wirst:

Du reinigst den Gastbereich, Schankbereich sowie die Sanitäranlagen.

Die Arbeiten erfolgen Freitag, Samstag und Sonntag je 2 Stunden.

Du führst einmal im Monat eine Grundreinigung der Küche aus.

Was du mitbringst:

Du bist körperlich fit und belastbar

Du hast ein freundliches, sauberes Auftreten

Du brauchst niemanden, der dich kontrolliert, weil du gründlich und gewissenhaft alles sauber hältst. Das ist für dich selbstverständlich.

Was du davon hast:

Du kannst auf eine faire und pünktliche Entlohnung zählen

Du arbeitest selbstständig, aber ein familiäres, motiviertes Team ist jederzeit für dich da.

Dein Bruttostundenlohn beträgt mindestens € 11,17 Euro. Für Überzahlungen sind wir gerne offen je nach Qualifikation und Erfahrung.

Klingt interessant - dann bewirb dich noch heute unter der Jobnummer: 13582 auf www.maschinenring-jobs.at oder ruf unter 0 59060 324 31 an.

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Patricia Salzmann

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +435906032431

patricia.salzmann@maschinenring.at