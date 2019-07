PANNATURA ist ein national und international agierender Teilbetrieb der Esterhazy Gruppe und im Bereich Forst-, Landwirtschaft und Naturschutz tätig. Unser Ziel und Anspruch ist es, Natur und Wirtschaft sorgsam in Einklang zu bringen, sei es im Wald, am Feld oder am See. Langfristiges Denken, traditionelle Verantwortung und innovatives Handeln prägen unsere moderne Unternehmenspolitik. Ausgehend von einer nachhaltigen Eigenbewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen bietet PANNATURA auch umfassende Dienstleistungen an. Die Bandbreite ist dabei vielfältig, im forstlichen Bereich reicht diese vom klassischen Holzhandel bis hin zu komplexen Projektrealisierungen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Vollzeitanstellung (40h/Woche) eine/n

Sachbearbeiter/in für den Bereich Holzabrechnung/Materialverrechnung

Ihre Herausforderung

Allgemeine Auftragsabwicklung im Warenwirtschaftssystem

Selbstständige Bearbeitung und Erfassung der Holzlieferungen

Erstellung von Rechnungen und Holzgutschriften, Rechnungsprüfung und Reklamationsabwicklung

Vertragsverwaltung

Lieferantenservice und Unterstützung der Außendienstmitarbeiter

Adresspflege und Stammdatenmanagement, Erstellung von Auswertungen und Kalkulationen

Mitarbeit bei IT-Projekten

Ihr Profil

Fundierte abgeschlossene kaufmännische Ausbildung - Idealerweise mit Holzkenntnissen und/ oder Buchhaltungskenntnissen

Einschlägige mehrjährige Berufserfahrung

Genauer und selbstständiger Arbeitsstil

Sehr gute MS-Office-Kenntnisse

Kundenorientiertes Auftreten und hohe Sozialkompetenz

Affinität für IT-Systeme und Digitalisierung

Flexibilität und Teamfähigkeit

Wir bieten Ihnen abwechslungsreiche Aufgaben in einem modernen Teilbetrieb der Esterhazy Gruppe mit flachen Hierarchien. Für diese Stelle ist ein monatliches Bruttomindestgehalt ab EUR 1.900 abhängig von Qualifikation und Erfahrung vorgesehen.

Bei Interesse übermitteln Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an Frau Mag. Monika Neeb unter esterhazy.at/job304356. Tel.: + 43 2682 63004 - 132.